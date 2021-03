Festival Passa Porta, Adrienne Nizet - Zuur, campagne soutien des cafés (redif)

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey : les cités jardins d'Anderlecht - Moortebeek



Coup de projecteur : Tous les deux ans, la maison des littératures Passa Porta rassemble des écrivains, des penseurs et des artistes internationaux au cœur de Bruxelles le temps d’un festival plurilingue.

Adrienne Nizet, coordinatrice du festival, nous explique comment l'équipe a inventé un Festival en transformant les contraintes de 2021 en énergie et en créativité.

www.passaporta.be



L'Air du Temps (rediff) : Zuur, la campagne de soutien des cafés bruxellois. Growfunding, ASBL qui permet de lancer des campagnes de financement participatif, et la Région de Bruxelles-capitale, lancent l'opération "Zuur" en solidarité avec les cafés fermés.



Elodie Dossogne, de Growfunding, nous en parle.



www.growfunding.be/zuur



Playlist :

Passionfruit - Drake

Tout ce qu'on veut dans la vie - Louis Chédid

Moins joli - Iliona

Darjeeling - Halehan et Alexie

Salade de fruits - Bourvil

Soleil soleil - Pomme

Le carnaval des animaux (Aquarium) - Camille Saint-Saens