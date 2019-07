Festival Tastes en Minervois à Villegly

Pour sa 5e édition, le festival "Tastes en Minervois" pose ses valises au château de Villegly. Près de 6000 visiteurs sont attendus lors du week-end des 7 et 8 septembre prochains et ce sont 90 vignerons qui marqueront une pause pendant les vendanges pour honorer ces curieux et curieuses de l'Aude et de son vin de Minervois. Le château de Villegly sera le théâtre d'un temps fort de l'oenotourisme.