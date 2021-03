FICTION RADIO : Paotr e valizenn (2/2)

Suite de la fiction radiophonique "Paotr e valizenn" ), co-produit par le Teatr Piba et Radio Kerne. Mais avant de poursuivre avec la pièce, nous entendrons les comédiens Maï Lincoln et Tony Foricheur, qui reviendront sur leurs personnages, Naz et Krysia.

Vous pourrez réecouter la pièce complète de "Paotr e valizenn" sur rcf.fr, ou la télécharger sur le site radiokerne.bzh.