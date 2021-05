File tes fringues : troquer c'est mieux qu'acheter !

Les boutiques de vêtements vont pouvoir rouvrir dans quelques jours, mercredi !

Si on en profitait pour acheter solidaire avec l'économie circulaire?

Le principe est simple : des entreprises qui limitent la consommation et le gaspillage, qui fonctionnent à l'échelle locale et qui croient au réemploi, au recyclage et à l'utilité sociale

Exemple à Grenoble en Isère, avec la boutique "File Tes Fringues, ouverte depuis moins d'un an . Une idée qui a germé dans la tête de la toute jeune créatrice du magasin, Estelle. Bérénice Charles est allée chiner dans ses rayons, micro enmain!