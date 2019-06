" Fin du monde ou fin du mois :concilier justice sociale et transition ? "

Peut-on concilier justice sociale et justice environnementale ? Tout au long de l’année écoulée, on a opposé gilets jaunes et militants verts mais, au fond, sont-ils complémentaires ou concurrents ? Et dans quelle mesure le politique a-t-il pris la mesure de ces deux urgences : lutter en faveur du climat et contre la pauvreté ?

Les prochains mois permettront peut-être de voir dans quelle mesure les futures majorités rencontreront ces deux problématiques majeures.