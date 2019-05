Flash info en Lorraine mercredi 29 mai 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

[DOSSIER] Présentation cette semaine du projet de rénovation du Stade Saint-Symphorien. Nous écouterons Patrick WEITEN, président du Département de la Moselle, qui apporte 5M€ dans l'opération. (Audio)



Inauguration aujourd'hui à Yutz du S-Hub, un espace dédié au télétravail. Il doit répondre à la demande croissante des nombreux frontaliers lorrains travaillant au Luxembourg, soucieux de limiter les déplacements. ///

Un sous-traitant de Smart à Hambach est en grève, et bloque la production. Les salariés de Magna Uniport, partenaire de Smart France, veulent des indémnités de licenciement, et que le personnel soit repris par Smart en CDI. ///

Les urgentistes du CHR Metz-Thionville ont débrayé pendant 1/4 d'heure hier à la mi-journée. Ils dénoncent la saturation des services, dans le cadre d’un mouvement national. ///

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a réuni hier le Comité de suivi du TGV Grand Est. Plusieurs annonces : le retour d’un TGV matinal à partir de Metz vers le Sud, à 6h. Le retour d’un 3ème Aller Retour vers Marseille depuis Metz. La région annonce aussi le maintien des tarifs TGV à l’identique. ///



Le temps pour ce mercredi après-midi, Belles éclaircies, et jusqu'à 18° pour Sierck-Lès-Bains, Forbach, Sarreguemines, et Bitche. 19° à Thionville et Saint-Avold, 20° pour Metz et Château-Salins. Demain le ciel se couvrira pour l'Ascension, quelques pluies éparses à prévoir, avant un retour du beau temps dès vendredi. ///