Florent Mothe 2000 choristes, Cécile de France et Amos world au Frac Lorraine.

Dans la première partie nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger mais pour commencer nous sommes dans l'ambiance de la générale, hier soir des 2000 Choristes, au Galaxie d'Amnéville, avec en avant première Tenesse et une rencontre avec l'un des artistes invités, Florent Mothe. Dans la seconde partie, art contemporain et cinéma, le point commun, la Belgique. Cécile B Evans, artiste belgo-américaine expose "Le monde d'Amos" au Frac Lorraine jusqu'au 26 janvier et Cécile de France est passée à Metz avec sa réalisatrice Fabienne Berthaud, pour l'avant-première du film « Un monde plus grand » qui sort le 30 octobre. Rencontre à la galerie Faux Mouvement.