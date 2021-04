Foire du Livre, Marie Noble - Janet Winston-Young, rescapée des attentats

File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Frédérique Petit : "L'étymologie avec Pico Bogue, vol.3" - Dominique Roques et Alexis Dormal - Dargaud





Coup de projecteur : Marie Noble commissaire générale de la Foire du Livre de Bruxelles.

Dernier grand événement culturel en Europe avant le confinement l'an dernier, la Foire du Livre de Bruxelles se réinvente cette année, du 6 au 16 mai.

Une foire du livre hybride, savant équilibre entre le "de visu" et le virtuel.

Toutes les infos sur : www.flb.be



L'Air du Temps (rediff) : Janet Winston-Young, rescapée des attentats du 22 mars 2016, raconte son histoire et celle de son marie Fred, dans "Paris Bruxelles, au coeur des attentats", publié aux éditions Le Passeur.

Elle sera l'une des invitées de la Foire du Livre.