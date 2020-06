Folklore au Centre Pompidou Metz avec M-C Calafat et Jean-Marie Gallais.

Cette semaine nous découvrons les expositions du Centre Pompidou Metz, ce soir Folklore, la nouvelle grande expo avec ses deux commissaires Marie-Charlotte Calafat et Jean-Marie Gallais. Comme chaque jeudi Jean-Pierre Jager à la Une et dans le nouveau numéro de La Semaine et histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger. Sans oublier ce soir un péché mignon le gâteau de Ste-Thérèse avec Jean Corso et Sébastien Souici. Le journal régional sera présenté par Sébastien Souici.