A fond la forme : la ville intelligente

Hélène Bailleul travaille sur les projets d'aménagement et leurs dispositifs de communication, sur les jeux d'acteur et les valeurs dans les politiques de planification, sur les modes d'habiter et plus particulièrement la mobilité quotidienne.



Elle est l'invitée d'Etienne Taburet pour nous inviter à réfléchir sur nos villes.



Helene Bailleul est maître de conférences à l'Université de Rennes 2, enseignante-chercheure en Aménagement de l'espace et urbanisme, responsable du Master Aménagement et Collectivités Territoriales (ACT), responsable de la mention Urbanisme-Aménagement