Fondation Abbé Pierre et Maxime le Forestier en tournée.

Une première partie avec la Fondation Abbé Pierre, mercredi 22 janvier la Fondation rendait hommage à son fondateur, 13 ans jour pour jour après son décès et présentait l'évaluation du projet de résorption du bidonville Louis le Débonnaire menée par une équipe du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales. Cédric Rouillon s'y est rendu et a rencontré Manuel Demougeot, directeur du pôle "résorption des bidonvilles " à la DIHAL, la délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement mais aussi Véronique Etienne, directrice de la fondation abbé Pierre pour la région Grand-Est et Jean-Marc Stébé professeur des universités en sociologie chargé de la recherche évaluative sur le bidonville Louis le Débonnaire.



Dans la seconde partie, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Maxime le Forestier qui sera sur scene dans la région du du 5 au 8 février prochain. Maxime le Forestier chante sur scène son dernier album "Paraître ou ne pas être" sorti en 2019.