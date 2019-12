Force femme, pour les femmes de plus de 45 ans demandeuses d'emplois

Toutes les femmes de plus de 45 ans demandeuses d'emplois sont accueillies, écoutées et accompagnées dans leurs démarches vers l'emploi salarié ou d'entrepreneur. Un conseil bénévole, issu d'une entreprise partenaire, suit dans la durée une femme en demande d'emploi. L'association organise ce suivi et initie des événements porteurs d'embauche et de conseils.

www.forcefemmes.com