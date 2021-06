Formation Croisillon (un parcours interdiocésain d'animation de jeunes)

Pour ceux et celles qui sont impliqués dans l'animation de jeunes, ou qui s'y destinent, les pastorales diocésaines et vicariales ont mis sur pied la Formation Croisillon. Un parcours annuel, quelques week-ends et des samedis. Avec des formations et des ateliers. Le plus simple est de les retrouver via votre navigateur en tapant Formation Croisillon. Mais pour nous en parler, écoutons Olivier Caignet.