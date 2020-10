Formation sur la Plainte (service des équipes de Visiteurs)

L'expérience des équipes de visiteurs de personnes isolées ou en fin de vie, c'est que beaucoup de ces personnes se plaignent, notamment sur leurs conditions de vie, sur leurs angoisses ou sur leur santé. Comment écouter et prendre en compte ces moments de plaintes? Une formation proposée le mardi 20 octobre, et qui nous est présentée par deux membres du service des équipes de visiteurs, Agnès Claye et Cécile De Vleminck. Tous les renseignements sur le site equipesdevisiteurs.be