Fouilles Archéologiques à la Chartreuse de Sainte-Croix-En-Jarez !

Direction la Chartreuse de Ste Croix en Jarez ! On retrouve Victorien Duchet coiffé de son chapeau, et armé de sa truelle, et son micro, sur un site de fouilles dans cet ancien monastère niché au coeur du Pilat à moins d'1 heure de Lyon et à 45 minutes de St Etienne ! Des archéologues en herbe s'activent à l'intérieur de cet élixir de pierre.