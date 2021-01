Après des humanités à l'athénée royal de Huy et des études à l'Ihecs, Francis Van de Woestyne débute sa carrière professionnelle à la Gazette de Liège en 1979. Il rejoint le service politique de La Libre Belgique en 1981. Dans ce média, il exerce les fonctions de journaliste, rédacteur en chef adjoint, chef du service politique, éditorialiste en chef et rédacteur en chef.



Depuis 2018, Francis Van de Woestyne occupe le poste d'éditorialiste en chef. Il publie aussi, deux fois par mois, des entretiens "Etats d'âme" : des rencontres en profondeur avec des hommes et femmes issus des milieux politiques, économiques, culturels, etc.



Il est également l'auteur de livres d'entretiens avec Elio Di Rupo, Didier Reynders et Antoinette Spaak.



Avec sa femme Patricia Vergauwen, Francis Van de Woestyne a créé le Fonds Victor , à la mémoire de leur fils Victor, décédé accidentellement le 4 novembre 2016. Ce fonds a pour objectif d'encourager les jeunes adolescents à la lecture.