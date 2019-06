François Bouyé et l'évangélisation de rue

Il est en classe première, il n'a que seize ans et pourtant il pratique l'évangélisation de rue. François Bouyé est scout d'Europe et c'est dans le cadre du scoutisme qu'il s'est investi dans ce projet. Comment le pratique-t-il ? Avec qui ? Et surtout qui rencontre-t-il ? Un beau témoignage au micro de Sylvie Chabert.