François Commeinhes - Les produits de la mer de Sète à l'assaut de la France

Le bassin sétois veut faire rayonner ses produits dans toute la France. Hier, la CCI Hérault a présenté son plan de revalorisation des produits de la mer avec la ville de Sète, le département et la région Occitanie. Un projet de communication positive sur les poissons et coquillages du territoire, qui ont eux aussi subi la crise sanitaire. François Commeinhes, maire de sète et président de l'agglopôle répond à Alix Vitrou.