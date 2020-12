Né d’une mère rwandaise et d’un père belge, ce septuagénaire a vécu, comme ses frères et sa sœur, des drames et des injustices qu’il a surmontés.

il est l’une des chevilles ouvrières du "combat" mené pour la reconnaissance des discriminations faites aux métis nés d’une mère africaine et d’un père belge du temps de la colonisation

François d’Adesky, qui s’investit dans la vie politique, se bat contre le réchauffement climatique et pour la reconnaissance de ses "frères et sœurs" métis.