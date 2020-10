François Morin, co-fondateur de la start-up Moovency

Un véhicule partagé entre start-up et utilisée selon les besoins de déplacement. C'est l'idée testée actuellement par le village by CA, l'incubateur du Crédit Agricole, à Saint-Jacques-De-La-Lande. La voiture est fournie par la société Mobility Tech Green. Les réservations et l'accès au véhicule sont possibles via une application ou un badge. Move and see est la seule start up à rouler avec, pour le moment. Son co-fondateur François Morin nous dit comment se déroule la phase d'expérimentation.