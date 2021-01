Francoise Barbier ATD

Nous rencontrons ce jour Françoise Barbier , volontaire permanente au sein d'Atd quart monde .

Elle nous parle du livre de son mari , Philippe Barbier , "l'Art de rien " , lui aussi permanent chez ATD , décédé en septembre dernier . Tous les deux amoureux des plus pauvres ont eu une vie commune au service de personnes en

grande pauvreté en France , Canada , Irlande et Ile de la Réunion . Philippe avait une soif incroyable en l'Homme .

Rejeté , exclu , maltraité pendant toute son enfance par sa famille , à l'école , vivant dans des foyers , il a voulu survivre et vivre avec un désir de combattre les injustices . Il était éducateur et animateur de groupes de jeunes pauvres ; en les écoutant , il leur a appris un métier et les a remis debout par sa bienveillance .

Il a réussi à fonder une famille , ses trois filles et sa femme lui ont apporté le bonheur et montré ainsi ce qu'était une famille .