Françoise Markun pour "Patchwork" au Tram et Alice Athur, fête de la musique.

Nous terminerons avec le duo du vendredi Gérard Schoenenberger et Sébastien wagner qui évoquera un 21 juin...en 1040 concernant Foulques III d'Anjou. Avec deux chanteuses, Alice Arthur et Francoise Markun, également comédienne. L'une vous propose "Patchwork" un spectacle au Tram de Maizieres-les-Metz et l'autre chante en ce moment meme pour la Fête de la Musique à Thionville