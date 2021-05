Juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme entre 1998 et 2012, dont elle fut la vice présidente, professeur de droit pénal à l'UCL, docteur honoris causa de plusieurs universités européennes et américaines, ancienne présidente de la Fondation roi Baudouin, Françoise Tulkens s'est engagée pour faire avancer de multiples causes, à commencer par celle du féminisme. Et a marqué durablement ses étudiants et la vie juridique et sociale belge.