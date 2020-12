Frédéric du Bus, dessinateur de presse

L'édito - François Thollon-Choquet : vivre d'angoisses et d'eau tiède



Chronique Savoir-faire - Izaline Nicol : le pâtissier Vincent Denis et sa Bille signature, une explosion de chocolat en bouche



L'invité : Frédéric du Bus, pour la sortie de son recueil “Le monde d’après” publié aux éditions Renaissance du livre.

Frédéric du Bus publie, tous les jours, dans la Dernière Heure, La Libre et, chaque semaine, dans Le Soir Magazine.