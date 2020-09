Frédérique Carlier, Directrice des 5 magasins Le Fenouil – Biocoop du Mans

Directrice depuis 2015, Frédérique Carlier détaille aux micros de Valérie Fade-Py et de Josué Girandier la démarche d’intégration des enjeux du développement durable au sein de la coopérative Biocoop qui compte aujourd’hui 98 salariés et réalise annuellement un chiffre d’affaire de plus de 20 millions d’euros.