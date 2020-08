French Fab, redorer l’image des industries françaises

On connaissait la French Touch, ce label qui regroupe les groupes de musique électronique « à la Française » et s’exporte particulièrement bien à l’international. C’est au tour du secteur de l’industrie de décliner le terme. La French Fab a été lancée dans les Pays de la Loire en juin 2018. L’objectif ? Redorer le blason de l’image de l’industrie française, faire parler de ce secteur, attirer des jeunes vers ces métiers et mettre l’industrie française sur la carte internationale. Tout un programme que l’on décortique avec Paul Jeanneteau, élu au Conseil régional, et Céline Bourdin, présidente des sociétés CGMP et Papeterie Le Bourray et ambassadrice de la French Fab dans le département de la Sarthe.