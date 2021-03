Fun Trot à Saint Jeures

Le reportage du jour nous emmène aujourd'hui en Haute-Loire... et si pour s'aérer l'esprit il suffisait d'enfourcher une trotinette électrique et partir en randonnée? C'est l'activité qui est proposée par Vincent Guilhot et son entreprise Fun Trott à St jeures en gros à une demie heure au nord du Puy en Velay. Patrick Planchon de RCF Haute-loire est parti en ballade avec lui.