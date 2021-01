Fusion PSA - Fiat Chrysler quelles conséquences pour plus de 400 000 salariés?

Cette union baptisée "Stellantis" donne naissance au 4e groupe automobile mondial. L'ensemble compte plus de 400 000 salariés, et 14 marques comme Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Chrysler, ou encore Jeep...

Objectif : réduire les coûts de développement et de construction, pour rivaliser avec les géants du secteur : Toyota, Volkswagen, ou General Motors.

Du côté des syndicats : on s'inquiète pour l'avenir des salariés et l'emploi. Yann MONDRAGON est délégué CGT au "Comité Social Economique" de PSA Trémery-Metz.