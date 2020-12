Gaëtan Deschamps du collectif "On existe" : le retrait des portillons du métro

Depuis le 1er décembre, des portillons anti-frude on été mis en service dans le métro rennais. L’objectif pour Kéolis, l' opérateur privé de transport public est bine sûr de lutter contre la fraude, mais cette installation n'est pas du goût du collectif « On existe », composé de personnes en fauteuil roulant. Ces portillons entravent leur mobilité et à certains endroits, comme à la station Villejean, l'espace est très réduit entre l'ascensceur et la sortie du portillon pour qu'un fauteuil puisse manoeuvrer correctement. Gaëtan Deschamps nous en parle.