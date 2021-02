Ils ne sont plus que 18 en Savoie et Haute Savoie. Les distillateurs se font de plus en plus rare. à ne pas confondre avec les bouilleurs de cru, les distillateurs sont ceux qui promènent leur alambic de village en village pour transformer les fruits en eau de vie. Delphine Gonet a pu rencontrer l'un d'entre eux. Gérard Passet, alias Gégé la goutte, installé à Saint Paul sur Yenne.