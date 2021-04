Elle s’est rendue ce mercredi après-midi dans un domaine viticole, à Cuers, pour échanger avec des professionnels touchés par le gel de la semaine passée. Objectif : trouver des solutions à long terme.

Au domaine des Peirecedes à Cuers, les 35 hectares de vignes n’ont pas échappé à l’épisode de gel de la semaine passée. S’il est trop pour évaluer réellement les dégâts selon Alain Baccino, il est en revanche primordial de travailler dès aujourd’hui pour tenter des trouver des solutions alors que les épisodes de gel risquent de se multiplier ces prochaines années.

Pour le propriétaire du domaine, il faut notamment revoir le système d’assurance proposé aux viticulteurs, trop cher et pas suffisamment adapté.« Si cela convenait, il y aurait plus de 30 % d’assurés. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Actuellement, les assurances observent le volume qui n’a pas été produit et remboursent le prix au kilo de raisin. Mais elles ne prennent pas en compte les pertes commerciales », explique-t-il face à la députée de la 6e circonscription du Var.

Permettre aux agriculteurs de diversifier leur activité

« Au-delà des assurances, nous devons trouver d’autres solutions, plus pérennes» reprend Valérie Gomez-Bassac, à l’initiative de cet échange. Pour elle : « l’État devra par exemple jouer son rôle pour aider ceux qui feront d’importants investissements, dans des filets par exemple, si cela fonctionne ». Pour François de Canson, conseiller régional, il est aussi indispensable de permettre aux agriculteurs de diversifier leurs activités, vers l’agritourisme notamment. « Mais pour cela, il faut faciliter les constructions sur les exploitations », avance le maire de La Londe-les-Maures.