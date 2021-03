Nous sommes aujourd'hui à 20km au nord ouest d' Angoulême à deux pas de Rouillac dans la commune de Genac. Nous allons faire une visite en trois parties, d'abord l'église paroissiale avec le père Laurent Maurin, puis la communauté des sœurs de Genac qui ont marqué l'histoire de la commune. Enfin les membres de la communauté du village St Joseph qui accueille au nom du Christ des gens cassés par la vie.

Avec le père Laurent Maurin

Les deux sœurs Jeanne Marie et Maria

Le père Henri Roche

Et Franck et Carline les responsables du village St Joseph et les membres du village.