Georges Dallemange

Nous rencontrons ce jour le député Georges Dallemagne , ancien médecin sans frontières, siégeant au parlement fédéral depuis plus de 20 ans .

Nous analysons avec lui l'évolution du rôle du parlement dans notre démocratie . Il nous fait part de ses combats :

la santé des personnes âgées , la protection des minorités dans le monde , notamment des chrétiens d'Orient , l'acceuil des immigrés et leur insertion ,

la défense des victimes des attentats ... il nous parle des valeurs humaines propres à nos démocraties à conserver et de leurs institutions à faire fonctionner

sur base de la raison . Il souligne l'importance des liens interpersonnels pour faire société : nous avons besoin des uns des autres , la pandémie l'a bien montré .