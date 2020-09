Il arrive parfois que nous soyons submergés d’émotions, souvent contradictoires. On peut être heureux et angoissé, en colère et triste…Pas facile de gérer le tourbillon émotionnel dès lors que le mental s’agite et que le corps lui aussi s’exprime de différentes manières. Comment calmer le mental, comment gérer ces diverses sensations ? Comment gérer le « trop-plein » ?