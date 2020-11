Gérer un conflit qu'on n'a pas su éviter

Malgré toutes nos bonnes dispositions, il arrive qu’une personne ou une situation nous fasse "sortir de nos gonds". Nous sentons monter en nous des ressentis variés : doute, incompréhension, énervement, sentiment d’injustice, qui vont engendrer un double phénomène. Au fur et à mesure que la colère prend possession de nous et nous déborde, nos mécanismes habituels de compréhension faiblissent. Difficile de toujours se maîtriser, de canaliser ces tumultes intérieurs. Nous devenons hyper réactifs aux propos ou aux situations, et le conflit éclate.