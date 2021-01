Ghalia Djelloul (BePax) : Impact du racisme sur la santé mentale

L'Air du temps : Ghalia Djelloul, secrétaire générale de BePax (association d’éducation permanente qui sensibilise les citoyens et les décideurs aux enjeux du racisme, des discriminations et de l’importation des conflits), nous parle de l'impact du racisme sur la santé mentale de celles et ceux qui en sont victimes en présentant la revue de BePax Signe des Temps, consacrée à "Discrimination, charge et trauma racial : la santé mentale à l’épreuve du racisme au quotidien"