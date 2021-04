Gignac et environs jusqu’à St Jean de Fos

Tout autour du sanctuaire de ND de Grâce à Gignac, haut lieu marial, mis en valeur par les franciscains, les cordeliers, les récollets et les moniales du couvent St Joseph, un magnifique et vaste arrière-pays reste à découvrir, tant ses richesses sont innombrables.

D’incontournables ballades vigneronnes récréatives, les contes et légendes de fabuleux animaux totémiques fêtés chaque année, et de paisibles chapelles reculées datant du Moyen Âge constituent des sites remarquables à ne surtout pas négliger.