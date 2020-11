Gildas Orhan, restaurateur rennais, du futur restaurant "Quartet"

Un nouveau restaurant prépare son ouverture à Rennes, mais un établissement original : à la fois restaurant, patisserie et salon de thé ouvert 7j/7 dans le quartier du Blosne avec des tarifs solidaires et des emplois en résinsertion.

Trois questions à Gildas Orhan, restaurateur rennais, l'un des deux associés de ce projet.



Le futur restaurant le Quartet a lancé une collecte de financement participatif sur la plateforme bretonne kengo et voudrait rassembler 20 000 euros supplémentaires. Il reste jusqu'au 10 décembre pour les soutenir : https://kengo.bzh/projet/2752/le-quartet



