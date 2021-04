Grâce au Rotary club Blois Loire et Châteaux, des apprentis concoctent des repas pour des étudiants en précarité

> Opération solidarité ce jeudi au CFA Interprofessionnel de Blois. A l'initiative du Rotary club Blois Loire et châteaux, les apprentis accompagnés de chefs, concoctent des plats qui seront distribués ce vendredi aux étudiants en précarité de Blois.

> 1 fleur, 2 fleurs, et même parfois 4 fleurs… 300 communes du Centre Val de Loire sont labellisées “villes et villages fleuris”.. Mais la région peut faire mieux! L’association régionale pour le fleurissement a organisé une rencontre principalement avec les nouveaux élus municipaux. Objectif : les mobiliser pour des communes plus fleuries.