Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Moselle Actuel en partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle. Moselle actuel ce soir au 16e Grand est Mondial Air Ballon à Chambley Planet Air. Nous entendrons pour commencer l'organisateur et fondateur Philippe Buron-Pilâtre, S'il est D'Artagnan ses mousquetaires sont Bertrand Piccard, Jean-François Clervoy et Gérard Feldzer, ils sont dans Moselle Actuel ainsi que Pauline Colin, benjamine des pilotes, avec également Bernard Staudt qui véhicule les journalistes du monde entier et les invités. Sans oublier Guillaume l'un des pilotes qui a participé au premier vol.