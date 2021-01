Great Black Music aux Halles de Schaerbeek - R-Use Fabrik café couture

Savoir-faire/artisanat (rediff) - Yzaline Nicol : Sunshine, une marque éthique et équitable 100% belge



Coup de projecteur : Christophe Galent, directeur des Halles de Schaerbeek, présente l'exposition Great Black Music, prolongée jusqu'au 7 février.

Une expo qui revient sur 400 ans de "musique noire".

www.halles.be



L'Air du Temps : R-Use Fabrik, café couture éco responsable, à Ixelles. Ses créatrices, Sophie Remy et Mathilde Lemaire nous racontent comment elles ont lancé la mercerie et le café-couture de la récup'.

21, rue du Relais

www.r-use-fabrik.be

contact@r-use.be

0473 57 60 22