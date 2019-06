Grenoble : Collecte de protections hygiéniques pour aider les femmes dans la précarité

Aujourd'hui en France, environ deux millions de femmes ne disposent pas de suffisamment de protections hygiéniques. Suite à la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, la Ville de Grenoble et les associassions se mobilisent pour organiser des collectes. Celles-ci ont pour objectifs de redistribuer les serviettes périodiques aux personnes dans le besoin mais aussi de "briser un tabou" autour des règles comme l'explique Eric Piolle, le maire de Grenoble.

"Voir dans les publicités de l'eau bleue à la place des règles ; par exemple, contribue à masquer la réalité et empêche d'amener sur la place publique ce sujet qui concerne plus de la moitié de la population, et donc qui nous concerne toutes et tous".

La secrétaire d'Etat à l'égalité femmes/hommes a annoncé un projet d'expérimentation pour distribuer gratuitement des serviettes et des tampons dans les lieux collectifs. Pauline Coiffard, chargée de communication Planning Familial de l'Isère, réagit face à cette déclaration, "il y a une urgence pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des protections et qui mettent parfois du papier toilette dans leurs culotte. Il n'est pas normal d'en arrivé là, ou d'avoir des infections". On estime que les protections hygiéniques coûtent entre trois mille et vingt mille euros dans une vie.

Le maire de Grenoble assure que ces collectes ne sont qu'un début et que d'autres actions vont avoir lieu. C'est ce que souhaite aussi la directrice de Femmes SDF, qui espère par la suite des solutions plus pérennes, plus confortable ou même plus écologique. "Si on demande en priorité des serviettes, c'est parce qu'on s'adresse, dans un premier temps, à un public de personnes qui vivent dans la rue". Mais l'utilisation, par exemple de coupes menstruelles, demande la possibilité à ces personnes de pouvoir les nettoyer et les strériliser tous les jours.

- Lieux de collecte : Hôtel de Ville de Grenoble, CCAS, AUESC Bajatière, et les Maisons des habitants : Capuche (58, rue de Stalingrad), Centre-Ville (2 rue du Vieux-Temple), Anatole-France (68 bis rue Anatole-France), Le Patio (97, galerie de l’Arlequin), Prémol (7, rue Henry-Duhamel), Chorier-Berriat (10, rue Henry-Le-Chatelier), Bois d’Artas (3, rue Augereau), Les Baladins (31, place des Géants), Abbaye (1 place de la Commune de 1871), Teisseire-Malherbe (110, av. Jean-Perrot)