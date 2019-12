Grève du 5 décembre : les perturbations dans les transports du Puy-de-Dôme

Oui à commencer par les usagers du train. La SNCF prévoit seulement un Train régional sur 20 en circulation. La Région AURA a commandé 613 bus de substitution. Mais ils ne seront pas en capacité d'absorber le trafic ferroviaire habituel.

Pour ce qui est de la liaison avec Paris, il n'y aura qu'un seul train aller-retour Clermont-Paris. L'aller au départ de Clermont à 5H25 et le retour depuis Paris à 18H55. Par ailleurs l'Aéroport de Clermont annonce que 5 allers-retours sur 8 en direction d'Orly et Roissy sont supprimés.

Pas de Tramway à Clermont

Le tram ne circulera pas de la journée. Aucune desserte non plus sur les principales lignes de bus. Il n'y aura aucune circulation sur les ligne A (tram), B, C, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27, ainsi que sur les services scolaire gérés par la T2C.

Les quelques bus en circulation ne desserviront que les villes de la périphérie de la Métropole. Circuleront normalement les lignes 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37, BeN (bus de nuit).

A Clermont, la voiture au ralenti ?

De nombreux usagers devraient se rabattre sur leur véhicule personnel. La manifestation partant de la Place du 1er Mai, la circulation sera compliquée sur l'avenue de la République en direction de Delille. Mais aussi dans le centre-ville.

Globalement les déplacements seront très difficile ce jeudi notamment en matinée. Reste à savoir si ce mouvement de grève dans les transports en commun va se prolonger dans les jours à venir.