Grippe : la région risque-t-elle une pénurie de vaccins ?

De nombreuses pharmacies du Var et des Alpes-Maritimes notamment ont été dévalisées. Mais le président de l’Ordre des Pharmaciens de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et Corse ne veut pas encore parler de pénurie.

Même si toutes les pharmacies ne sont pas en rupture de stock, le président de l’Ordre des Pharmaciens en Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et Corse confirme que la demande a été trois fois plus forte cette année que l’an passé à la même période. “ Les gens se sont jetés sur les vaccins ”, explique le docteur Stéphane Pichon, " cette tension sur les stocks a été créée de façon artificielle par un affolement médiatique et étatique ”.



Pas de pénurie, mais une tension sur les stocks donc. " Toutes les personnes à risques pourront se faire vacciner et si il y a une pénurie elle serait problématique surtout pour les actifs ”, estime le président de l’Ordre des Pharmaciens PACA - Corse. Pour lui, il, il faut attendre le 15 novembre pour dresser un premier bilan.