Gros Plan sur Thionville : une boite à outil numérique pour le commerce local

On le constate, l’existence même de nos commerces de proximité est remise en cause par la crise sanitaire que nous vivons depuis des mois. A Thionville, la ville a développé un dispositif associant un accompagnement, des formations et soutient une plateforme locale pour le "click & Collect" : https://thionville-shop.fr/ Vous pouvez également retrouver la vitrine pour les commerçants : https://www.thionvillecommerces.com/

Gros Plan sur Thionville : c'est votre rendez-vous mensuel en partenariat avec la Ville de Thionville.