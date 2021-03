Guillaume Jouffre, GreenGo, un AIrB'n'B écolo.

Guillaume Jouffre vient-il de créer le Airbnb écolo et français ? c’est tout le mal que l’on souhaite à ce jeune homme déterminé, passionné, plein d’idéal… et les pieds sur terre.



Les pieds sur terre parce qu’il est « de la campagne » comme on dit. Fils d’un facteur de Brive la Gaillarde qui, à son âge, distribuait le courrier à vélo, Guillaume, issu de l’école Polytechnique, n’a pas pris la grosse tête. Il pensait devenir professeur de maths en classes préparatoires, finalement Polytechnique lui a ouvert le champ des possibles : créer une supérette sur le campus, c’est concret, comme devenir junior manager d’un société de conseil en stratégie pour les entreprises et les managers, cela apprend à le devenir…

Mais c’est son voyage de noces en deux temps, dans la campagne française puis en Amérique latine qui déclenchent le projet de GreenGo… , à La Paz en Bolivie où la pollution et le réchauffement climatique se font sentir plus encore qu’ici…