Gwenny Nurtantio, ambassadrice De la réussite Parmi Vous

L'air du temps : Gwenny Nurtantio, ambassadrice de la 2ème édition de la campagne de sensibilisation #DeLaReussiteParmiVous lancée par SuccessDiverStory. Elle parle de « JUST KEEP IT : les recettes #Zerogaspi », issue de son asbl familiale (ses parents et sa soeur Yoneko) www.nurtantio-projects.com