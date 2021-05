H. Vandecandelaere, P. Gillard : La prostitution est-elle un travail?

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Christophe d'Aloisio.



On poursuit notre thématique sur le travail, avec un travail, une pratique, ou un métier un peu particulier : la prostitution.



Le travail c’est produire ce qui est utile, c’est produire un effort et percevoir une rétribution en échange.

A priori, c’est le cas de la prostitution. Mais est-ce pour autant un travail?





Les invités :



Hans Vandecandelaere, auteur de cette enquête remarquable "Le Dernier tabou – Enquête sur le travail du sexe en Belgique", publiée chez 180 degrés éditions



le Frère Patrick Gillard, dominicain, fondateur de l’association Sawa qui oeuvre depuis des années auprès des prostituées.