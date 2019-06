Habitat et Humanisme : le bus solidaire fera bientôt escale

Aller vers les publics fragilisés... en bus aménagé : c'est la nouvelle escale solidaire créée par Habitat et Humanisme sur la Métropole de Lyon.

C'est un bus TCL reconditionné qui s'est transformé en "escale solidaire "mobile, un projet porté par Habitat et Humanisme. Grâce au Sytral et à Keolis, ce bus permettra d'aller toucher un public qui ne franchit pas de lui-même la porte des institutions.

Les escales solidaires, ce sont des tiers-lieux imaginés par Habitat et Humanisme. Deux escales existent déjà à Lyon, place Guichard et près du Métro Masséna, qui ont déjà mis en place plus de 500 ateliers d'insertion, favorisé le recrutement de candidats en précarité, permis à certains de souffler un peu.

Très bien aménagé, soigneusement décoré par les ateliers d'Emmaüs, le bus est un véritable havre de paix et d'accueil pour les plus démunis, ou ceux qui souffrent de solitude. Christophe Perrin, le président de HHR, nous en fait la description :

Cet été le bus sera présent dans le quartier Perrache près de l'église Sainte-Blandine, ainsi qu'à la Guillotière place Saint-Louis... En septembre, il sillonnera les quartiers de Vaise et de la Croix-Rousse. Habitat et Humanisme réfléchit désormais à créer une escale mobile flottante, du fait des deux fleuves lyonnais.

Infos sur escalesolidaire.fr