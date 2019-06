Habitat et Humanisme Région : la force du lien - l'intégrale - 22 juin 2019 à 10:41

Le samedi de la troisième semaine du mois à 10h40

Habitat et Humanisme accueille depuis plus de 30 ans dans le Rhône des personnes en situation de fragilité. l'association développe sa mission d'insertion et adapte ses dispositifs en fonction des changements de société. réfugiés, mal logés, esseulés, toute personne peut avoir un jour besoin d'aide. Véronique Macary vous convie au cœur de leur action